Fußball: A-Jugend des FSV Duisburg peilt die Bundesliga an

Die U 19 spielt in der Niederrheinliga eine starke Saison und hat vorsorglich die Lizenz für die höchste Spielklasse beantragt. Am Sonntag steigt das Top-Duell mit dem Wuppertaler SV.

Bis zur Tabellenspitze und dem Wuppertaler SV sind es demgegenüber gerade mal sechs Punkte Rückstand. Da kommt das Topspiel des 18. Spieltags gegen den Bundesliga-Absteiger am Sonntag um 11 Uhr an der Warbruckstraße gerade recht – sollte man zumindest meinen. Doch trotz der starken Auftritte seines Teams bleibt Cvetkovic realistisch: „Wuppertal ist extrem konstant und lässt kaum was liegen. Es ist schwer vorstellbar, dass da für uns noch was zu machen ist. Aber wir wollen natürlich jede Chance wahrnehmen.“

Das Mannschaftsgefüge wirkt intakt, was auch ein Blick auf die Torschützenliste deutlich macht. 15 unterschiedliche Spieler haben schon getroffen, was der beste Wert in der Liga ist. Sowieso besticht das Team um Spielführer Karim El Moumen durch seine Ausgeglichenheit. Fehlte es im ersten Jahr noch an der nötigen Breite, so stimmt die Qualität nun auf deutlich mehr Ebenen. Auch taktisch hat der FSV einen Sprung nach vorne gemacht. War die Grundordnung im August noch ein 4-4-2, so fühlt sich die U19 aktuell im 4-3-3-System am wohlsten: