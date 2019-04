Tischtennis : TTC Homberg kommt der Rettung immer näher

Jürgen Grewing steuerte zwei Einzelsiege zum Gesamterfolg des TTC Homberg in Krefeld bei. Foto: Ulla Michels

Der Landesligist entscheidet das Spiel bei Rhenania Königshof für sich und hat damit zumindest Platz neun sicher.

Von Thomas Kristaniak

Der TTC Homberg hat den größten anzunehmenden Unfall abgewendet und wird die Punktrunde in der Tischtennis-Landesliga mindestens auf dem neunten Platz abschließen. Damit rückt der Klassenerhalt wieder ein Stückchen näher. Den hat Meiderich 06/95 eine Etage höher noch nicht gesichert.

Verbandsliga: PSV Oberhausen – Meiderich 06/95 9:0; TTC Bottrop – Meiderich 06/95 9:1. Einen Spieltag vor Saisonende sind die Meidericher noch nicht aller Sorgen ledig. In den Duellen mit den als Meister feststehenden Oberhausenern und dem Tabellennachbarn aus Bottrop traten die Gäste jeweils in einer Rumpfbesetzung an und hatten nichts zu bestellen. Lediglich in der zweiten Partie reichte es zum Ehrenpunkt durch Nachwuchsspieler Thomas Janissen. „Im letzten Spiel werden wir aber auf jeden Fall noch einmal komplett antreten“, sagte Teamsprecher Christian Knorr. Theoretisch könnte Meiderich nämlich noch vom derzeitigen sechsten Rang auf Relegationsplatz acht abrutschen. Um das sicher zu verhindern, sollte ein Sieg gegen die bereits abgestiegene MTG Horst II her.

Landesliga: Rhenania Königshof – TTC Homberg 5:9. Platz neun, von Teamsprecher Christian Timmerman vor Rückrundenbeginn prognostiziert, wird es für den Aufsteiger nun mindestens. An die kleine Chance, sich als Achter noch direkt zu retten, glaubt er nicht wirklich. Dafür müsste neben einem eigenen Sieg im Derby am kommenden Samstag beim Meidericher TTC ein Ausrutscher von Rot-Weiß Gierath gegen den als Absteiger gesetzten ASV Einigkeit Süchteln II her.

„Möglich wäre es, aber das ist unrealistisch“, sagte Timmerman, der sich mit seinen Teamkollegen jetzt lieber auf die Relegation konzentriert. Nach jetzigem Stand sind für die zwölf Landesliga-Neunten fünf Plätze frei.

Weitere Rückzüge würden diese Zahl naturgemäß erhöhen. Klar ist, dass die Fahrt zum Relegationsturnier eine weite sein wird, denn Gastgeber wird der Neunte der Gruppe 12 sein – wohl entweder die SV Ennert aus Bonn oder der TTC Blau-Weiß Brühl-Vochem III. In Krefeld fuhren die Homberger einen verdienten Sieg ein – ungewöhnlicherweise in einem Duell, bei dem keine einzige Partie in den fünften Satz ging.

Thorsten Kurscheit, Jürgen Grewing (je 2), Christian Timmerman, Luca Kasper und Maarten Peltz gewannen ihre Einzel. Kasper/Peltz und Kurscheit/Timmerman siegten im Doppel. Ein wichtiger Faktor war auch die starke Unterstützung der Vereinsmitglieder, die mit dem Team mitgereist waren.