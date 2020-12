Fußball : Duisburger David Gehle verlässt SV Hönnepel-Niedermörmter

David Gehle (rechts) hat in dieser Saison bei sechs Einsätzen drei Treffer für den Landesligisten erzielt. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)

Der Stürmer läuft aus beruflichen Gründen nicht mehr für den Fußball-Landesligisten auf. Er wird sich eventuell einem Club in seiner Heimatstadt anschließen.

Die SV Hönnepel-Niedermörmter kann in der restlichen Saison in der Fußball-Landesliga nicht mehr auf einen ihrer Leistungsträger setzen. Der Duisburger David Gehle hat aus beruflichen Gründen nicht mehr genug Zeit für das Training in der sechsthöchsten Klasse, weshalb Coach Sven Schützek ohne den 29-jährigen Stürmer planen muss. Gehle hat in der wegen der Corona-Krise erneut unterbrochenen Saison bei sechs Einsätzen drei Treffer für den Viertletzten aus Kalkar erzielt, der nur einen Punkt Vorsprung vor den Abstiegsplätzen hat.

„Ich werde in meinem Job in nächster Zeit sehr stark eingespannt sein, da mein Unternehmen einen neuen Standort in Frankfurt eröffnet hat, wo ich auch zeitweise vor Ort sein werde. Ich hatte eine gute Zeit bei der SV Hönnepel-Niedermörmter, bei der ich viele nette Leute kennengelernt habe. Doch jetzt hat der Beruf einfach Vorrang“, sagt Gehle. Der Verein hofft noch, den Angreifer, der im Sommer 2019 vom GSV Moers gekommen ist, überreden zu können, im Notfall einzuspringen.

Doch Gehle selbst weiß noch nicht, was er in Sachen Fußball künftig macht. „Es kann auch sein, dass ich mich einem unterklassigen Verein im Raum Duisburg, wo ich wohne, anschließe“, sagt er. Gehle stand in der Vergangenheit bereits schon beim VfB Homberg II, den Duisburger SV 1900 sowie zweimal bei Hamborn 07 unter Vertrag.

Sven Schützek bedauert den Verlust des Akteurs. „David war nicht nur auf dem Platz ein wichtiger Faktor im Team, sondern auch in der Kabine. Er war ein Spieler, der immer klar seine Meinung vertreten hat, aber auch für gute Stimmung im Team gesorgt hat“, sagt der Übungsleiter. Die SV Hönepel-Niedermörmter habe, so Schützek, bereits einen Ersatz für Gehle gefunden. „Wir sind uns mit einem Stürmer einig. Den Namen des Spielers möchte ich aber noch nicht nennen, weil wir noch Verhandlungen mit seinem derzeitigen Verein führen müssen“, sagt Schützek.