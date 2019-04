Mitgliederversammlung : Rainer Bischoff strebt seine zweite Amtszeit an

Rainer Bischoff strebt seine zweite Amtszeit an

Am heutigen Donnerstag stellt sich der Vorsitzende des Stadtsportbundes zur Wiederwahl.

Die erste Amtszeit von Rainer Bischoff als Vorsitzender des Stadtsportbundes endet am heutigen Donnerstagabend, die zweite soll sich anschließen. Bei der Mitgliederversammlung des SSB, die um 19 Uhr im Steinhof in Huckingen beginnt, stellt sich der SPD-Politiker zur Wiederwahl. Das gilt auch für seine Stellvertreter Achim Gossow, Susanne Hering und Karl-Heinz Dinter.

Der SSB vertritt die Interessen von 424 Vereinen mit knapp 100.000 Mitgliedern. Bischoff hatte vor drei Jahren die Nachfolge von Franz Hering angetreten. Der Vorsitzende zog im Vorfeld der Versammlung eine positive Bilanz: „Wir konnten sehr viel von dem umsetzen, was wir geplant hatten. Wir konnten viel für Duisburg bewegen.“

Ein Ziel, das der Landtagsabgeordnete bei seiner Wahl im Frühjahr 2016 ausgerufen hatte, nimmt er, die Wiederwahl vorausgesetzt, in die neue Amtszeit mit. „Ich will wieder einen Duisburger Olympiasieger haben“, hatte Bischoff damals gesagt. Der Vorsitzende verweist auf das Netzwerk „Duale Ausbildung“, mit dem Top-Talente die Möglichkeit erhalten, Sport und Beruf in Duisburg aufeinander abzustimmen. Zudem hebt Bischoff hervor, dass es dem SSB gelungen ist, die Verlängerung der Pachtverträge für Vereine auf Bezirkssportanlagen „geräuschlos und mit positivem Ergebnis“ erzielt zu haben.