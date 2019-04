Jahreshauptversammlung : Stadtsportbund will sich für höhere Zuschüsse einsetzen

Der Vorstand des Stadtsportbundes geht in unveränderter Besetzung in die neue Amtszeit – (von links): Dieter Winnig, Karl-Heinz Dinter, Rainer Bischoff, Susanne Hering, Hans-Joachim Goßow, Heinz-Helmut Gerecke, Andreas Vanek und Uwe Busch. Foto: Stadtsportbund

Rainer Bischoff wird als Vorsitzender bestätigt. Die Neuauflage des „Pakts für den Sport“ steht auf der Agenda ganz oben.

Der Kampf um höhere Zuschüsse für den Sport begann am Donnerstagabend im Steinhof in Huckingen. Oberbürgermeister Sören Link war Gast bei der Jahreshauptversammlung des Stadtsportbundes und sagte in seinem Vortrag einen Satz, den die SSB-Funktionäre gerne gehört haben. „Wir wollen die Duisburger Sportlandschaft nicht nur erhalten, sondern ausbauen“, sagte Link.

In der neuen, dreijährigen Amtszeit, die der SSB-Vorstand um den Vorsitzenden Rainer Bischoff nach einem einstimmigen Votum der 131 Wahlberechtigten in unveränderter Besetzung in Angriff nimmt, stehen die Verhandlungen um einen neuen „Pakt für den Sport“ auf der Agenda ganz oben. „Wir treten an, damit die Rahmenbedingungen für die Vereine deutlich besser werden“, kündigte Bischoff an.