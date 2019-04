Fußball : Janßen mit der Punkteteilung zufrieden

Velberts Leroy-Jacques Mickels (links) nimmt es hier mit den Hombergern Colin Schmitt (2. von links) und Metin Kücükarslan auf. Foto: FUNKE Foto Services/STEFAN AREND

Duisburg Fußball: Oberliga-Spitzenreiter VfB Homberg erfüllt mit dem 2:2 in Velbert den Wunsch von Trainer Janßen – allerdings nach einer zwischenzeitlichen 2:0-Führung. Den Ausgleichstreffer kassiert der VfB erst in der Schlussphase.

Von Sven Kowalski

Böte man ihm einen Punkt an, würde er ihn nehmen, hatte Stefan Janßen vor der Begegnung bei der Spielvereinigung Velbert gesagt. Diesen Punkt bekamen der Trainer des VfB Homberg und seine Kicker dann nach 90 Minuten in der Christopeit-Sport-Arena dann auch. Und seine Ansicht zu diesem einen Zähler änderte sich auch dadurch nicht, dass er aus einem 2:2 (0:1) resultierte, nachdem seine Kicker bis zur 73. Minute noch mit 2:0 geführt hatten. „Ich bin mit dem Unentschieden zufrieden“, sah der Trainer auch ohne den fünften Sieg in Folge eine gute Leistung vom Oberliga-Spitzenreiter.

„Wir haben es gegen einen richtig schweren Gegner auf einem großen und tiefen Rasen ordentlich gemacht“, fasste Janßen seinen Eindruck vom Spiel zusammen.

Hatten die Gelb-Schwarzen vor Wochenfrist noch in der Nachspielzeit einen Rückstand gegen Kleve in einen Sieg gedreht, so ereilte sie diesmal das entgegengesetzte Schicksal. In der ersten Minute der Nachspielzeit sorgte Leroy-Jacques Mickels mit seinem zweiten Treffer für die Punkteteilung.

In der 73. Minute hatte Mickels nach einer Ecke zum ersten Mal Philipp Gutkowski bezwingen können, beim 2:2 ließ er dem VfB-Schlussmann in einem 1:1-Duell keine Chance. Doch in den Minuten zuvor hatte der Homberger Keeper Gutkowski die Gastgeber mit starken Paraden alledings noch mehrfach zur Verzweiflung gebracht.

„Aufgrund des insgesamt klar für Velbert sprechenden Chancenverhältnisses haben sie sich den Punkt auch redlich verdient“, beteuerte Janßen nach dem Schlusspfiff. Und das milderte auch etwas den möglichen Gram über die späten Punktverluste. „Klar hört es sich ärgerlich an, wenn man so spät den Ausgleich kassiert, aber Velbert hat es auch vorher schon richtig gut gemacht“, hätte es den VfB Homberg schlicht auch schon eher erwischen können.

Dabei hatte der auf einigen Positionen umgestellte VfB (Patrick Dertwinkel und Justin Walker nahmen angeschlagen auf der Bank Platz, Felix Clever und Pierre Nowitzki fehlten mit Grippe), die Zügel lange Zeit in der Hand. Durch einen Freistoß brachte Ferdi Acar den Spitzenreiter früh in Front (18.), Marvin Lorch vergab kurz vor der Pause die Großchance zum 2:0, das Dennis Wibbe dann aber nach Vorarbeit von Thorsten Kogel in der 63. Minute besorgte.

„Wir haben eine enorme Laufbereitschaft an den Tag gelegt und sind sehr viele weite Wege gegangen. Das hat Kraft gekostet“, nahm es Janßen seinen Kickern nicht krumm, im Anschluss immer weniger in Kontersituationen gekommen zu sein und diese dann auch nicht konsequent zu Ende gebracht zu haben. „Velbert hat dann letztlich auch alles rein geworfen.“