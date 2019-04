Fußball : VfB Homberg muss sich weiter gedulden

Kritischer Blick: Stefan Janßen und sein Team kamen am Mittwochabend über die Aufwärmphase nicht hinaus. Foto: Thorsten Tillmann

Die erneute Absage des Oberliga-Spiels gegen den SC Düsseldorf-West am Mittwoch ärgert VfB-Trainer Stefan Janßen. Die Meisterfeier muss warten. Der nächste Nachholtermin steht noch nicht fest.

Wer die Fahrtkosten bezahlt? „Das ist eine gute Frage“, sagte Ranisav Jovanovic nachdem er mit dem Fußball-Oberligisten SC Düsseldorf-West am Mittwochabend zum zweiten Mal umsonst an den Rheindeich gefahren war. Nachdem am 10. März Sturmtief Eberhard einen Abbruch der Partie beim VfB Homberg erzwungen hatte, machte nun ein kurz vor dem Anpfiff einsetzendes starkes Gewitter auch durch das Nachholspiel einen Strich.