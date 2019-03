Fußball: VfB Homberg liefert eine wahnwitzige Aufholjagd ab

Bis zur 87. Minute liegt der Oberligist im Heimspiel gegen den 1. FC Kleve mit 0:2 hinten. Doch dann schlägt der Spitzenreiter zu und dreht die Partie mit drei Treffern in den letzten Minuten.

498 Tage ohne Heimniederlage hatte der Fußball-Oberligist VfB Homberg hinter sich, als er den 1. FC Kleve am Samstag am Rheindeich empfing. Sechs Minuten sorgten am Ende dafür, dass auch die 500er-Marke nun geknackt ist. Der Aufsteiger aus Kleve hatte den Tabellenführer am Rande des Serienendes. Doch dann zeigte der Ligaprimus erneut, dass er bis zum Schlusspfiff an sich glaubt. Nach einem 0:2-Rückstand verkürzte Danny Rankl in der 87. Minute auf 1:2. In der dritten Minute der Nachspielzeit sorgte Ferdi Acar für den Ausgleich und den Erhalt der Serie – doch damit nicht genug. Zwei weitere Minuten später traf Felix Clever mit dem Schlusspfiff sogar noch zum 3:2 (0:1)-Sieg für den VfB. Die Wahnsinnssaison der Gelb-Schwarzen ist um einen Höhepunkt reicher. Langsam wird es unheimlich.