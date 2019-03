Handball: VfB Homberg und HC Wölfe Nordrhein treten in die entscheidende Phase ein

Die beiden Regionalligisten wollen für wichtige Punkte im Abstiegskampf sorgen. Beide Teams haben Personalsorgen.

VfB Homberg – TV Jahn Köln-Wahn (Samstag, 19.30 Uhr, Erich-Kästner-Gesamtschule). Mit Köln-Wahn erwartet der VfB einen Gegner aus der eigenen Tabellenregion. Gleichzeitig steht eine schwere und extrem wichtige Aufgabe an. Doch die letzten Aufgaben machen Mut. Schließlich erkämpfte Homberg gegen die Spitzenteams aus Ratingen und Dinslaken immerhin einen Punkt. Und die Leistungen waren zuletzt positiv. Entsprechend geht der VfB frohen Mutes in die anstehenden Spiele, um das Saisonziel Klassenerhalt zu erreichen – auch wenn die Homberger dazu gezwungen sind, doppelt zu punkten.

„Wir haben hart dafür gearbeitet und es sollte jetzt auch allen bewusst sein, was auf dem Spiel steht“, sagt Trainer Achim Schürmann, der den Verlust eines Leistungsträgers verkraften muss. Oliver von Ritter verletzte sich im Training so schwer am Knie, dass die Saison für ihn gelaufen scheint. Für ihn rückt Tristan Moritz aus der zweiten Mannschaft auf. Jan Roschig konnte dagegen Entwarnung geben. Seine Verletzung stellte sich als nicht ganz so schlimm heraus, sodass er möglicherweise sogar für Kurzeinsätze zur Verfügung steht. Die Kölner werden mutmaßlich mit richtig guter Besetzung nach Homberg reisen. Achim Schürmann warnt vor allem vor dem Rückraum mit Manuel Surlemont, Davidson Idahosa, Lars Branding und dem Top-Shooter Alexander Senden, vor denen besonders die VfB-Torhüter auf der Hut sein sollten.