Handball: HC Wölfe Nordrhein und VfB Homberg stehen unter Zugzwang

Die beiden Regionalligisten wollen wichtige Punkte für den Klassenerhalt sammeln. Die Wölfe empfangen die HSG Siebengebirge. Der VfB Homberg ist bei der SG Ratingen zu Gast.

HC Wölfe Nordrhein – HSG Siebengebirge (heute, 18 Uhr, Krefelder Straße). Angesichts der aktuellen Tabellenkonstellation ärgern sich die Wölfe noch deutlich mehr über die bittere Niederlage in der Vorwoche. Dennoch steckt in Rheinhausen niemand den Kopf in den Sand. Auch nicht angesichts von drei angeschlagenen Spielern und der weiteren Ausfälle von Max Molsner und Sebastian Schneider. „Wir bleiben positiv. Schließlich haben wir nichts mehr zu verlieren und können nur gewinnen“, will Wölfe-Spielertrainer Alexander Tesch mit zwei Punkten den Abstiegskampf noch spannender machen. Natürlich wäre es umso besser, wenn der Gastgeber mit bestmöglichem Kader antreten könnte, aber der Coach sieht immer noch viel Qualität in den eigenen Reihen.