Handball : GSG Duisburg steht nun auf dem letzten Platz

In dieser Szene kämpfen der VfB II und die GSG Duisburg erbittert um den Ball. Am Ende war die Partie aber eine klare Sache für die Homberger. Foto: FUNKE Foto Services/Oleksandr Voskresenskyi

Der Landesligist verliert das Derby gegen den VfB Homberg II mit 19:27. Der HC Wölfe Nordrhein II muss sich der SV 08/29 Friedrichsfeld geschlagen geben. Der TV Aldenrade verlässt die Abstiegsplätze.

SV Friedrichsfeld – HC Wölfe Nordrhein II 25:21 (13:10). Das Ziel waren zwei weitere Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Am Ende standen die Wölfe aber mit leeren Händen da. „Die Mannschaft hat super gekämpft, sich aber in den entscheidenden Phasen leider nicht belohnt. Dabei hatten wir reihenweise Angriffe, um das Spiel noch für uns zu entscheiden“, haderte die Rheinhauser Trainerin Carmen Feldmann vor allem damit, dass ihre Mannschaft immer wieder in entscheidenden Momenten die falschen Entscheidungen traf. So gelang es Friedrichsfeld, einen Vorsprung von vier Toren herauszuspielen, statt dass die Wölfe das Spiel drehen konnten. „Wir müssen jetzt schnell wieder die Köpfe frei kriegen, um Samstag gegen den TVA zu bestehen“, blickte die Trainerin schon auf das Derby am kommenden Wochenende.