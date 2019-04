Wasserball : Für den Duisburger SV 98 zählt gegen die SGW Köln nur ein Sieg

Nach der Auftaktniederlage gegen den SV Ludwigsburg steht am heutigen Samstag das wichtige Heimspiel an. Gabriel Dostlebe und Mihael Petrov fallen aus.

Der Auftakt in die Relegation um den Verbleib in der A-Gruppe der Deutschen Wasserball-Liga hat der Duisburger SV 98 vermasselt. Vor dem Heimspiel gegen die SGW Köln am heutigen Samstag um 17.30 Uhr im Schwimmstadion hat sich das Team damit schon unter Druck gesetzt. „Dieses Spiel ist extrem wichtig. Es zählt nur ein Sieg, dann sind wir wieder im Geschäft“, sagt Christian Vollmert.