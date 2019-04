Rollkunstlauf : Maike Gangelhoff ist Deutsche Meisterin

Konzentriert zum Titel: Maike Gangelhoff. Foto: Privat

Die Duisburgerin holt in ihrem zweiten Jahr in der Damenklasse erstmals den Titel in der Pflicht. Nun startet sie beim Deutschland-Pokal in Freiburg, der Qualifikation für die Europameisterschaft ist.

Wo Maike Gangelhoff draufsteht, sind Podiumsplätze drin. Das war so, als die Rollkunstläuferin noch bei den Juniorinnen an den Start ging. Und auch bei den Damen ist die Duisburgerin nun ganz oben angekommen. Als das Ergebnis bekannt war, flossen bei Gangelhoff die Freudentränen. In ihrem zweiten Jahr in der Damenklasse hat sie nun in Freiburg die Deutsche Meisterschaft im Pflichtlaufen gewonnen. „Ich wollte es natürlich besser machen als im vergangenen Jahr“, sagt die Meisterin auf Rollen, „aber ich bin nicht nach Freiburg mit dem Gedanken gefahren, dass ich den Titel gewinne.“

Mit einem Platz auf dem Podium, das gibt sie zu, hat sie natürlich geliebäugelt. Das offizielle Ziel lautete: besser sein als im vergangenen Jahr, als sie bei ihrem Premiere in der Damenklasse den sechsten Platz belegt hatte. Am Ende war es eine ganz knappe Angelegenheit. Denn Vorjahresmeisterin Lena Bauer war in Freiburg in Top-Form.

Doch das galt auch für die junge Duisburgerin. „Beim Einlaufen war ich ein wenig nervös. Aber vor dem ersten Bogen habe ich tief durchgeatmet und war für meine Verhältnisse erstaunlich ruhig“, berichtet Gangelhoff. Langsam, aber sicher stellt sich die Erfahrung von etlichen zuvor im Jugendbereich gewonnenen Titeln ein.

„Der erste Bogen war schon richtig gut“, sagt sie mit einem bescheidenden Lächeln. Doch auch Lena Bauer war stark. „Ich schaue mir während des Wettkampfs nie die Ergebnisse der anderen Läuferinnen an, nur meine eigenen.“ Wie knapp es also war, wusste sie zunächst nicht: „Mal war ich eine Nuance besser, mal Lena.“

Beim ersten Bogen bekam Maike Gangelhoff ausschließlich Noten im hohen Achter-Bereich. Und auch bei der Schlinge und dem letzten Bogen blieb keine Bewertung für die Duisburgerin unter der Achter-Marke. Letztlich hatte Maike Gangelhoff die Nase knapp vorn, was nicht nur ihr, sondern auch ihrer langjährigen Trainerin Karin Engstfeld einige Tränen abrang.

Inzwischen hat sie auch die Nominierung für den Nationalkader zum Deutschland-Pokal in der Tasche, der von Dienstag, 7. Mai, bis Samstag, 11. Mai in Freiburg über die Bühne gehen wird. Dieser dient zugleich der Qualifikation für die Europameisterschaft in Harsefeld und die World Roller Games in Barcelona.

Keine Frage – auch bei diesen Turnieren will Maike Gangelhoff zeigen, was sie drauf hat.

(the)