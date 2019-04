Rollhockey : RESG Walsum darf sich keinen Patzer mehr erlauben

Der Bundesligist muss am heutigen Samstag im zweiten Spiel des Play-off-Viertelfinals bei der IGR Remscheid antreten und darf sich keine Niederlage leisten. Andernfalls wäre die Saison beendet.

Deutscher Meister RESG Walsum? Lange ist’s her. Zwar ist der Rollhockey-Bundesligist noch immer der Verein mit den meisten Titelgewinnen Deutschlands, doch in diesem Sommer sind es schon 20 Jahre, seitdem die Trophäe letztmals den Weg in den Duisburger Norden fand. Rein theoretisch könnte zum 20-Jährigen ja noch die 17. Meisterschaft eingetütet werden – in der Praxis dürfte das aber ein Ding der Unmöglichkeit sein. Vielmehr muss die RESG befürchten, sich an diesem Wochenende in die Sommerpause verabschieden zu müssen. Heute ab 16 Uhr steigt das zweite Play-off-Viertelfinalspiel bei der IGR Remscheid, nachdem es in der zuletzt ein 3:6 in eigener Halle gab.