Rollhockey: Mannschaften der RESG Walsum scheitern im Pokal-Halbfinale

Für die Frauen der RESG ist die Saison nach dem 3:6 gegen die IGR Remscheid beendet. Die Männer verlieren bei den Remscheidern mit 2:7.

Am Ende ging es aus wie befürchtet. Beide Rollhockey-Mannschaften der RESG Walsum haben am Samstag ihr letztes Spiel im DRIV-Pokal absolviert. Sowohl die Männer als auch die Frauen verloren jeweils ihr Halbfinal-Duell gegen die IGR Remscheid. Bei den Männern heißt der Endspielgegner der Bergischen RSC Cronenberg, bei den Frauen ist es die ERG Iserlohn. Die größere Hoffnung auf einen Coup hatte tatsächlich bei den Walsumer Frauen bestanden, die sich in der Liga mehr oder weniger auf Augenhöhe mit Remscheid bewegt hatten. Die Gäste legten jedoch in der Halle Beckersloh einen weitgehend souveränen Auftritt hin und setzten sich am Ende mit 6:3 (3:1) durch.