Rollhockey : Für die RESG hat die Sommerpause begonnen

Rollhockey Ohne Chance im dritten Spiel

Die Saison ist für die RESG Walsum beendet. Das hatten die Verantwortlichen des Rollhockey-Bundesligisten nach der 3:6-Niederlage im ersten Play-off-Viertelfinalspiel gegen die IGR Remscheid auch schon so einkalkulieren müssen, doch der Weg, den die Roten Teufel letztlich bis zum Ausscheiden beschritten, war ein skurriler. Im zweiten Duell am Samstag setzten sie sich nämlich komplett unerwartet mit 9:2 (3:2) in Remscheid durch, ehe sie dann tags darauf an gleicher Stelle eine 2:8 (0:6)-Klatsche kassierten.