Rhein-Ruhr-Marathon 2018 in Duisburg auch mit zwei Läufern in Afghanistan

Lokalsport : Marathon in Duisburg und Afghanistan

Vorjahressieger Karsten Kruck (Mitte) startet diesmal nur beim Halbmarathon. Björn Tertünte (links) und Robert Jäkel zählen zu den Favoriten. Foto: Lars Heidrich

Duisburg Am 35. Rhein-Ruhr-Marathon werden erstmals zwei Läufer teilnehmen, die nicht vor Ort starten. Der Beginn der Wettkämpfe wird aufgrund des Wetters um eine Stunde vorverlegt. Gut 5200 Meldungen liegen vor.

Die Läuferinnen und Läufer überqueren die Ruhr und sie überqueren den Rhein. Da macht der Name Rhein-Ruhr-Marathon Sinn - und er ist zu einer Marke geworden. "Rekorde werden bei Marathonläufen heutzutage kaum noch gemeldet. Daher sind stabile Teilnehmerzahlen eine sehr gute Nachricht", sagt Uwe Busch, der Geschäftsführer des Stadtsportbundes. Der Name Duisburg kommt in der Bezeichnung der Laufveranstaltung, die am Sonntag zum 35. Mal die Stadt in den Bann schlägt, nicht vor. Dabei hat noch nie ein Teil des Marathons außerhalb von Duisburg stattgefunden. Das ändert sich.

Die beiden Duisburger Jan W. und Oliver B. werden in Masar-e Scharif (Afghanistan) einen sechs Kilometer langen Rundkurs so lange umrunden, bis Oliver B. einen Halbmarathon absolviert hat und Jan W. die klassische Volldistanz. Die beiden Bundeswehrsoldaten haben schon oft am Rhein-Ruhr-Marathon teilgenommen und wollten sich von ihrem Auslandseinsatz davon nicht abhalten lassen. "Sie haben angefragt, ob das möglich ist. Da haben wir natürlich sofort zugesagt", sagt Busch.

Info Der Zeitplan für den Rhein-Ruhr-Marathon Start der Disziplinen auf der Kruppstraße - 8 Uhr: Handbiker; 8.05 Uhr: Inline-Marathon; 8.28 Uhr: Ekidenstaffeln der Schulen; 8.30 Uhr: Rhein-Ruhr-Marathon; 8.50 Uhr: Staffelmarathon; 10 Uhr: Halbmarathon. Zieleinläufe der Spitzenathleten in der Schauinsland-Reisen-Arena - circa 9 Uhr: Handbiker; 9.10 Uhr: Inline; 10.55 Uhr: Marathon; 11.10 Uhr: Halbmarathon; 11.15 Uhr: Staffelmarathon. Das Ziel der Inliner liegt aufgrund der hohen Geschwindigkeiten außerhalb des Stadions. Die Läufer skaten danach aber weiter in die Arena.

Ihre Kameraden werden im Bundeswehr-Feldlager die Zeit nehmen und diese - kurz vor Beginn des Duisburger Laufs aufgrund der Zeitverschiebung - bereits übermitteln. "Die Medaillen und Finisher-Shirts haben wir schon nach Afghanistan geschickt", so Busch. Beide Sportler werden ganz normal in die Wertung aufgenommen - allerdings mit abgekürzten Nachnamen, da die Bundeswehr aus Sicherheitsgründen um die Anonymisierung bat.

Rund 5200 Meldungen liegen aktuell vor. "Ich hoffe aber, dass wir mit den Nachmeldungen wie im Vorjahr die 6000er-Marke erreichen", sagt Rainer Bischoff, der SSB-Vorsitzende. Auf die volle Strecke der 42,195 Kilometer entfallen aktuell 747 Läufer, während die Mehrzahl (2322) die Halbdistanz angeht. Dazu kommen die Staffeln, die Inliner und die Handbiker, unter deren 51 Teilnehmer erneut Paralympics-Starter und sogar Medaillengewinner zu finden sind.

Aufgrund der zu erwartenden Temperaturen um 27 Grad haben sich die Ausrichter - also der SSB und der LC Duisburg - für eine Vorverlegung des Starts um eine Stunde entschieden. Um 8 Uhr starten die Handbiker, fünf Minuten später die Inliner. Bis 8.50 Uhr folgen die Ekiden, der Marathon und die Staffeln; die Halbmarathonis sind ab 10 Uhr auf der Strecke zu finden. "Das bedeutet, dass das Hauptfeld von Marathon und Halbmarathon etwa bei Kilometer 25 oder 26 zusammentreffen werden", so Christoph Gehrt-Butry vom SSB. "Von Beginn an ist viel los auf der Strecke. Es entstehen keine Lücken", so Busch.

Schon ab 9 Uhr (beginnend mit den Handbikern) werden die Sieger im Ziel erwartet. "Es gibt so viele Duisburger, die neben den offiziellen Versorgungsständen für Erfrischungen sorgen und die Läufer anfeuern. Das ist das Duisburg-Feeling, das sehr viele Teilnehmer so begeistert herausstellen. Wir brauchen die Bevölkerung diesmal aber eine Stunde früher als üblich", sagt SSB-Chef Bischoff.

Vorjahressieger Karsten Kruck geht nur auf der Halbdistanz an den Start. Dafür wird sich ein großes und vor allem starken Favoritenfeld um den Sieg in Duisburg streiten.

(RP)