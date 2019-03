Rollhockey: Walsumer Talente sind mit Spaß und Erfolg bei der Sache

Rollhockey: Die neue U9-Auswahl der RESG war zu Gast in Herringen, wo sie an einem Minihockey-Event teilnahm und vier Spiele bestritt.

Als am 29. April 2018 die Minihockey-Events des Rollsport- und Inline-Verbandes NRW an den Start gingen, kamen erstmals Rollhockey-Anfänger in Nordrhein-Westfalen zusammen, um neben dem offiziellen Spielbetrieb der U 9 Erfahrungen auf Rollen zu sammeln. Ein stark vereinfachtes Regelwerk und eine kleinere Spielfläche, kleinere Tore und bunt gemischte Teams bieten den Beginnern im Rollhockey eine einzigartige Möglichkeit zur Entwicklung, ohne dabei von ihren erfahreneren Teamkollegen überrollt zu werden.

Was vor knapp einem Jahr mit Jungs und Mädels aus Recklinghausen, Herringen, Krefeld und Cronenberg begann, entwickelte sich in vielen Minihockey-Events, die lose, aber doch regelmäßig geplant und durchgeführt werden, zu einer echten Event-Serie. Kids aus Recklinghausen, Remscheid und Düsseldorf kamen schnell hinzu, nun waren erstmals Anfänger aus Walsum und Iserlohn beim Minihockey-Event in Herringen dabei. Über 40 Kids rollten über die Bahn in der Hammer Glück-Auf-Halle, hinzu kamen zahlreiche interessierte Freunde, die sich erstmals auf Rollschuhe stellten.