Eishockey : Ralf Pape rettet den Duisburger Eissport

Das Pape-Unternehmen übernimmt die Eishalle. Der EV Duisburg kann weiter in der Oberliga spielen.

Es war knapp. „Wenn nur einer der drei Handelnden – die Stadt, der Verein oder Ralf Pape – Nein gesagt hätte, wäre es das gewesen“, sagte Jürgen Dietz nach einer Pressekonferenz am gestrigen Freitag. Es hat aber niemand Nein gesagt. Weder die Stadt, noch der EV Duisburg, und am Wichtigsten: auch nicht Ralf Pape. Der Mann, der den EVD durch sein Engagement vor 14 Jahren in die Deutsche Eishockey-Liga geführt hatte, übernimmt nun wieder das Ruder – kurzfristig. „Es musste eine schnelle Lösung her“, sagte Dietz, Leiter von Duisburg-Sport. Die Folge ist: Die Eissporthalle wird auch weiterhin betrieben – und der EVD wird weiterhin in der Oberliga spielen.

Der kurzfristige Rückzug der Kenston-Gruppe machte schnelles Handeln nötig. „An sich war meine Idee, dass ich nur beratend tätig bin. Aber das alles wäre in der Kürze der Zeit nicht vom Verein oder einer vom Verein zu gründenden GmbH oder UG zu stemmen gewesen“, so Pape. „Alleine schon die Beschaffung der Ausrüstung ist ein Problem. Das kostet um die 150.000 Euro. Und der Verein hätte in Vorkasse gehen müssen.“ Das ist normalerweise nicht nötig. Wo die Gründe dafür liegen? „Mir ist egal, was war. Ich schaue nach vorne“, sagte der Unternehmer. „Als ich das Duisburger Eishockey vor fast fünf Jahren in die Hände von Kenston gelegt hatte, war ich überzeugt, dass Kenston in der Lage wäre, die Ziele des Aufstiegs in die 2. Liga und gar die Rückkehr in die DEL umsetzen zu können.“ Das war ganz offensichtlich ein Trugschluss.