Radsport : Alexander Nordhoff gewinnt in Walsum erneut

Rasanter Radsport wurde wieder am Franz-Lenze-Platz geboten. Foto: Jörg Schimmel

Ruhrpott-Tour: Nach einer Begehung der neuen Strecke am Tag vor dem Rennen am Franz-Lenze-Platz entscheidet sich Organisator Michael Zurhausen für eine Änderung des Programms und bekommt dafür viel Lob.

Es war ein ungewohntes Bild, das sich am Sonntagnachmittag im Finale der Vivawest-Ruhrpott-Tour bot. Und doch war es gleichzeitig auch der schöne Beweis dafür, dass ein Event durch ein gutes Miteinander und spontane Improvisation mit viel Charme zu Ende gehen kann.

Durch einen internen Kommunikationsfehler hatten sich mehrere Streckenposten frühzeitig in den Feierabend verabschiedet und fehlten so beim abschließenden Showdown der Tour. Um für Zuschauer und Fahrer die Sicherheit zu gewährleisten, machte Lukas Liß aus der Not eine Tugend. Der Bahnrad-Weltmeister von 2015 und zwei seiner Kollegen stellten sich mit ihren Rädern quer vor die Übergänge an der Strecke und sorgten für ein sicheres Ende.

Info Die Sieger der Rennen am Franz-Lenze-Platz Hauptrennen Alexander Nordhoff (Beckum) Offene Stadtmeisterschaft Rüdiger Ernst (Voerde). Senioren-Rennen Patrick Vogt (Köln). Amateur-Rennen Lars Linden (Krefeld).

Dass Liß in der Endphase des Radrennens in Walsum nur noch als Zuschauer dabei war, hatte ebenso einen spontanen Grund. Organisator Michael Zurhausen und sein Team hatten am Freitagabend bei der letzten Begehung der Strecke entschieden, dass das Hauptrennen nicht wie gewohnt hätte stattfinden können. Statt des geplanten Wettbewerbs über 70 Kilometer mit knapp 50 Teilnehmern gab es eine Renn-Trilogie mit nur 33 Startern. Zunächst wurde ein Ausscheidungsfahren bestritten, dann ein 40-Kilometer-Straßenrennen und zum Abschluss ein Zeitfahren der drei besten Radsportler des Tages.

„Wir sind die Strecke abgefahren und hatten das Gefühl, dass wir was ändern mussten. Zu Beginn der Zielgeraden sind zwei Poller hinzugekommen, wodurch die Strecke deutlich schmaler geworden ist. Wenn wir da mit 50 Leuten gefahren wären, wäre das viel zu eng und gefährlich gewesen. Die Sicherheit der Fahrer muss an erster Stelle stehen. Deshalb haben wir einigen Sportlern abgesagt“, so Michael Zurhausen. „Wir haben von Zuschauern und Fahrern nur positive Resonanzen bekommen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir das im nächsten Jahr wieder so machen.“

Sowieso war die vierte Auflage in Walsum erneut ein großer Erfolg. Viele Zuschauer erlebten rund um den Franz-Lenze-Platz einen tollen Frühlingstag. Nicht nur auf dem Rad ging es dabei flott zu. Erstmals waren auch viele schnelle Beine zu Fuß unterwegs. Der Walsumer Gesundheitslauf, organisiert vom TV Aldenrade, wurde von mehr als 200 Teilnehmern gut angenommen.