Fußball : FSV im Spitzenspiel chancenlos

Alexander Geraedts klärt vor den Wuppertaler Angreifern. Am Ende musste der Keeper des FSV im Spitzenspiel aber viermal hinter sich greifen. Foto: FUNKE Foto Services/Franz Naskrent

Duisburg Jugendfußball: Wuppertal siegt an der Warbruckstraße mit 4:0.

(kök) „Primär müssen wir uns an die eigene Nase fassen“, meinte Engin Vural, der Trainer der U-19-Fußballer des MSV Duisburg, nach der 0:1 (0:1)-Niederlage gegen den SC Paderborn. Im Duell mit dem Vorletzten der Bundesliga gab der MSV in der ersten Hälfte klar den Takt vor. Die besten Chancen vergaben Bilal Özkara (32.) und Jan-Niklas Pia (38.). „Nach der Pause ist die Partie dann verflacht“, so Vural, der den Paderborner Siegtreffer (85.) als irregulär einstufte: „Vorher übersieht der Schiedsrichter ein klares Foulspiel.“

Der FSV Duisburg musste im Topspiel der A-Junioren-Niederrheinliga eine deutliche Niederlage einstecken. Die Schützlinge von Thomas Cvetkovic unterlagen Tabellenführer Wuppertaler SV mit 0:4 (0:2). Am Ende einer ausgeglichenen ersten Hälfte kam es für den FSV doppelt dicke. Thomas Gilej traf zum 0:1 (39.), Ho Chu erhöhte per Strafstoß auf 0:2 (43.). Nach dem Wechsel drückte der FSV vergeblich auf das 1:2. Wuppertals Torjäger Mike Osenberg sorgte mit dem 0:3 (85.) für die Entscheidung, Antonio Angelov setzte den Schlusspunkt (90.).

Über weite Strecken bot Hamborn 07 dem 1. FC Mönchengladbach Paroli. Am Ende stand trotzdem eine 0:2 (0:1)-Niederlage zu Buche. Justin Kuhlen nutzte einen Stellungsfehler zur Gladbacher Führung (26.) und sorgte gegen abbauende Löwen auch für die Entscheidung (78.).

Die U 16 des MSV Duisburg musste sich in der B-Junioren-Nieder­rheinliga dem Wuppertaler SV mit 1:2 (1:1) geschlagen geben. „Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen“, meinte Marc auf dem Kamp nach der Niederlage gegen den Spitzenreiter. Die frühe Wuppertaler Führung (3.) egalisierte Felix Gehrmann (18.). In der Schlussphase hatte der MSV Pech. Erst traf Burak Aptoulaoglou per Freistoß die Latte (69.), dann landete Stanley Antwiadjei für den WSV den Lucky Punch (79.).

Hamborn 07 unterlag beim 1. FC Mönchengladbach mit 0:1 (0:1). „Die Niederlage ist unverdient. Wir hatten über weite Strecken mehr Spielanteile“, meinte Trainer Göksan Arslan. Der Treffer des Tages fiel nach einem individuellen Fehler (18.).