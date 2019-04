Wasserball : ASC Duisburg will den SVV Plauen ausschalten

Tobias Gietz ist nach seiner überstandenen Ohr-Entzündung noch nicht ganz fit. Er wird wahrscheinlich nicht für den ASCD spielen können. Foto: Zoltan Leskovar

Die Mannschaft ist am heutigen Mittwoch im Vogtland zu Gast. Nach der langen Anreise soll ein Sieg im ersten Spiel des Play-off-Viertelfinals zu Buche stehen. Der Austragungsort bereitet den Duisburgern aber einige Sorgenfalten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sandra Goldmann

Als Schatzsucher hat man es nicht leicht. Auf dem Weg zu Gold und Geld kann so manches unangenehme Hindernis den Weg versperren. Ganz ähnlich sieht das auch bei sportlichen Beutezügen aus. Die Wasserballer des ASC Duisburg werden es wissen.

In diesem Jahr hat der ASCD in der Deutschen Wasserball-Liga wieder ein Auge auf Platz drei – also auf eine glänzende Bronzemedaille – geworfen. Die erste Etappe dahin hat es gleich in sich. Am heutigen Mittwochabend muss das Team von Trainer Arno Troost im ersten Spiel der Viertelfinalserie (Best-of-five) in den Play-offs beim SVV Plauen antreten. Sechs Stunden hin, sechs Stunden zurück – und das unter der Woche. „Gefühlt haben wir damit ins tiefste Klo gegriffen“, sagt Troost und meint damit die Begleitumstände der weiten Tour.

Info Spielverlegungen sorgen weiter für Unverständnis Heimspiele Wie berichtet, muss der ASCD seine beiden Heimspiele gegen Plauen am Samstag und Sonntag im Hallenbad am Toeppersee in Rheinhausen austragen, da im Schwimmstadion die Mittelrhein-Bezirksmeisterschaften im Schwimmen stattfinden. Das bringt nicht nur ASCD-Trainer Arno Troost auf die Palme. Auch Frank Lerner, Coach des Lokalrivalen Duisburger SV 98, ist fassungslos. Statement Im Internetnetzwerk Facebook schreibt Lerner: „Ein weiterer Tiefschlag gegen den Leistungssport in Duisburg. Würde man das spiegeln, hieße das ungefähr, dass der MSV Duisburg sein nächstes enorm wichtiges Heimspiel nicht in der Arena spielt, sondern irgendwo. Zum gleichen Zeitpunkt würden die diesjährigen Bundesjugendspiele der Grundschulen Mülheim im MSV-Stadion stattfinden. Mann, wacht endlich mal auf. Hier geht es um die Unterstützung des absoluten Leistungssports.“

Um 11 Uhr werden sich die Amateure heute in Richtung Vogtland auf den Weg machen. Viele Spieler legen vorher noch eine Kurzschicht auf der Arbeit ein. Gespielt wird um 19.30 Uhr. Morgen früh ruft dann bereits wieder der berufliche Alltag. „Wir haben lange hin und her überlegt: Fahren wie mit dem Zug? Geht nicht, weil um diese Zeit abends kein Zug mehr fährt. Mieten wir einen Reisebus? Bringt nichts. Wollen wir dort übernachten? Klappt auch nicht, weil alle am Donnerstag arbeiten müssen“, zählt der Kapitän und künftige Troost-Nachfolger Paul Schüler auf. „Da kann man jetzt nichts machen. Das ist so.“

Im ungewöhnlich eng bemessenen und daher von den Duisburgern wenig geliebten Plauener Becken tut sich der ASCD oft schwer. Beim letzten Aufeinandertreffen Ende Februar gelang zwar ein ungefährdeter 18:10-Sieg, „wir hatten da in der Vergangenheit aber auch schon in anderer personeller Besetzung so unsere Probleme“, sagt Arno Troost. Auch Paul Schüler schraubt die Erwartungen für das heutige Spiel etwas runter: „In dem schmalen Becken ist es, vor allem auch für die etwas unerfahrenen Spieler, nicht einfach. Ich gehe weiter davon aus, dass wir gewinnen werden, aber das wird sicher kein Sieg mit Glanz und Gloria. Wir müssen zusehen, dass wir unsere PS auf die Straße bekommen.“ Die Aufgabe vor traditionell stimmungsvoller Kulisse in der sächsischen Kreisstadt wird aus Personalgründen erschwert. Dass Tobias Gietz nach seiner Ohr-Entzündung nicht rechtzeitig fit werden würde, hatte sich bereits angedeutet.

Der Ex-Nationalspieler hatte am Montag zwar erstmals wieder trainiert, ein Einsatz käme für ihn aber noch zu früh. Dann erreichte den ASC Duisburg aber noch eine zweite Hiobsbotschaft. Bastian Schmellenkamp hat sich am vergangenen Samstag gegen Waspo 98 Hannover anscheinend eine Rückenverletzung zugezogen. Ein MRT sollte am Montag Aufschluss über die Art der Verletzung geben. Das Ergebnis war am gestrigen Dienstag noch offen. Auch beim ihm sieht es also mit einem Einsatz nicht gut aus.