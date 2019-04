Hockey : Pia Maertens bereitet das 2:0 gegen den Olympiasieger vor

Torschützin Hannah Gablac bedankt sich bei Pia Maertens für die Vorlage zum 2:0. Foto: Schulze/Getty

Die Spielerin des Zweitligisten Club Raffelberg gibt zum Auftakt der Heimspielserie in der Hockey Pro League beim Erfolg gegen Mönchengladbach eine gute Figur ab. Sie wurde von zahlreichen Fans ihres Vereins angefeuert.

Der Auftakt in die Heimspielserie in der Hockey Pro League ist gelungen. Die deutsche Nationalmannschaft der Frauen bezwang in Mönchengladbach den Olympiasieger Großbritannien mit 2:0 (0:0). Und erneut machte dabei die Duisburgerin Pia Maertens eine gute Figur, die sich zahlreiche Chancen erspielte und das 2:0 für Doppeltorschützin Hannah Gablac vom Club an der Alster auflegte.

Unter der Anfeuerung zahlreicher Raffelberger Fans stand Maertens von Beginn an auf dem Feld – und bereits in der zweiten Minute im Blickpunkt. So holte die DHB-Auswahl eine Ecke heraus, die zwar im britischen Tor landete – doch nach einem Videobeweis stand fest, dass Maertens am Kopf getroffen wurde, von wo der Ball im Netz landete. Der Treffer zählte daher also nicht. In der elften Minute hatte Maertens eine gute Chance, scheiterte mit der Rückhand aber an der Gästetorhüterin Amy Tannent. Auch in der 24. Minute tauchte die Spielerin des Zweitligisten Club Raffelberg aussichtsreich vor dem britischen Tor auf.

Nach zwei torlosen Vierteln nutzte die deutsche Mannschaft eine Überzahlsituation zur Führung durch Gablac (38.). Zwar scheiterte Maertens in der 47. Minute noch einmal an Tannent, legte aber gut zwei Minuten vor dem Ende den zweiten Gablac-Treffer zum 2:0-Endstand maßgenau auf. Das Spiel hatte gewitterbedingt mit 55 Minuten Verspätung begonnen.

Am heutigen Freitag gegen die Niederlande (18.15 Uhr), am Sonntag gegen China (12 Uhr) sowie am Dienstag gegen die USA (19.30 Uhr) stehen weitere Heimspiele in Gladbach auf dem Plan.

(the)