Fußball : Beim VfB Homberg wird nicht gerechnet

Elf Punkte fehlen dem Oberligisten noch zum Aufstieg in die Regionalliga. Doch die Verantwortlichen beschäftigen sich weiterhin nicht öffentlich mit diesem Thema. Der Blick geht zum nächsten Gegner, dem FC Monheim.

Die Rechnung ist eigentlich ganz einfach. Holt der VfB Homberg zu seinen 60 Punkten noch 13 dazu, ist der Mannschaft der Meistertitel in der Fußball-Oberliga nach jetzigem Stand definitiv nicht mehr zu nehmen. Der Aufstieg wäre sogar bereits bei elf Zählern sicher, da bekanntlich nur der Tabellendritte 1. FC Bocholt die Lizenz für die Regionalliga beantragt hat – und der kann es in seinen acht ausstehenden Partien maximal noch auf 70 Punkte bringen. Siege aller Beteiligten vorausgesetzt, könnte der VfB somit spätestens am 28. April nach dem Spiel beim VfB Hilden den Aufstieg begießen.