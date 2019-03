Fußball : VfB kann sich nur noch selbst stoppen

Pierre Nowitzki (rechts), erst im Winter zum VfB Homberg gekommen, wird auch in der kommenden Saison für den potenziellen Regionalligisten spielen. Foto: Mark Bohla

Der souveräne Spitzenreiter der Fußball-Oberliga hat elf Punkte Vorsprung auf Platz zwei, noch ein Nachholspiel in der Hinterhand und ist seit 498 Tagen daheim unbesiegt. Auf dem Weg in die Regionalliga ist heute der 1. FC Kleve zu Gast.

498 Tage ist Fußball-Oberligist VfB Homberg inzwischen in Heimspielen ungeschlagen. Am 10. November 2017 erwischte es die Gelb-Schwarzen zuletzt mit einem 1:4 gegen den damaligen Aufsteiger VfB Speldorf. Und diese beeindruckende Serie will der Spitzenreiter fortsetzen, wenn bereits am heutigen Samstag um 16 Uhr mit dem 1. FC Kleve ein aktueller Aufsteiger zu Gast ist.

Stefan Janßen hofft dabei auf entsprechenden Zuspruch. „Keine Bundesliga, kaum Amateurspiele, kein Länderspiel. Ich hoffe, dass die Jungs eine Riesenunterstützung bekommen und ihre tollen Leistungen honoriert werden“, sagt der VfB-Trainer. „Wir sind noch zwölf Spieltage vom größten Triumph der Vereinsgeschichte entfernt. Die Rückendeckung hat sich die Mannschaft verdient.“

Bei elf Punkten Vorsprung auf Platz zwei und noch einem Nachholspiel in der Hinterhand, stellt sich die Frage, wer die Homberger noch stoppen will. Die Antwort liegt auf der Hand: nur die Homberger selbst. „Ich schaue nicht darauf, wer uns noch einholen kann. Ich schaue nur auf uns. Wenn wir unsere Spiele durchbringen, kann uns niemand einholen. Wir haben uns diese komfortable Situation selbst erarbeitet, und wir wollen Woche für Woche beweisen, dass wir zurecht da oben stehen“, sagt Jansen.

Der Coach fügt hinzu: „Jeder hat den zusätzlichen Ansporn, den Tabellenführer schlagen zu wollen. Und das gibt uns den Antrieb, in jeder Woche noch mehr zu machen.“ Auch heute erwartet der Trainer gegen den 1. FC Kleve, der mit Torwart Ahmet Taner, Nedzad Dragovic sowie Stürmer Yusuke Unoki drei Ex-Homberger in seinen Reihen hat und mit erst 28 Gegentreffern die drittbeste Abwehr der Liga stellt, wieder eine knifflige Angelegenheit. „Die Spiele gegen Kleve waren immer eng und spannend. Sie sind in diesem Jahr noch ungeschlagen. Das ist ein sehr unbequemer, disziplinierter und geordneter Gegner und kein gewöhnlicher Aufsteiger.“