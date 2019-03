Fussball: Umgepflügter Rasen mit Konsequenzen

MSV Duisburg: Das Uerdinger Drittligaspiel am Freitag bleibt nicht ohne Folgen: Der Rasen ist nach der Partie dahin, das Spiel der Zebras gegen den 1. FC Köln fällt aus und Norbert Meier muss seinen Trainerposten räumen.

Zeitweise blauer Himmel über der Schauinsland-Reisen-Arena am Sonntagmittag. Es half nichts. Zweitligafußball war an der Wedau nicht möglich. Am Samstag hatte die Platzkommision das Spiel zwischen dem MSV Duisburg und dem 1. FC Köln abgesagt. Die Drittliga-Fußballer des KFC Uerdingen und des SC Fortuna Köln hatten den Rasen am Freitagabend beim 1:1 im Dauerregen umgepflügt. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

FC-Keeper Timo Horn war am Freitag in der Arena und schickte seinem Trainer Markus Anfang ein Video. Da ahnte der Kölner Coach bereits, dass es schwierig werden würde. „Wir hätten gerne gespielt“, sagte Anfang am Samstag. So legten Duisburger und Kölner Profis am Samstag Trainingseinheiten ein, am Sonntag hatten beide Mannschaften einen freien Tag.