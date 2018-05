MSV Duisburg verpflichtet Sebastian Neumann von den Würzburger Kickers

Duisburg Zweitligist MSV Duisburg verstärkt sich mit Innenverteidiger Sebastian Neumann. Der 27-Jährige kommt vom Drittligisten Würzburger Kickers, wo er Mannschaftskapitän war.

„Basti hat viele Möglichkeiten in der 2. Liga gehabt, deshalb freue ich mich wirklich sehr, dass er sich für uns entschieden hat“, sagte MSV-Sportdirektor Ivo Grlic: „Er war in der vergangenen Saison der vielleicht beste Innenverteidiger der 3. Liga, kennt die 2. Bundesliga, hat Führungsqualitäten und immer wieder Verantwortung übernommen. Mit seinen Qualitäten, vor allem aber auch mit seinem Charakter passt er zu 100 Prozent in unser Anforderungsprofil.“