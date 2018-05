MSV Duisburg verpflichtet Abwehrspieler Young-Jae Seo

Duisburg Der MSV Duisburg hat Young-Jae Seo für die nächste Saison verpflichtet. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, wechselt der Abwehrspieler ablösefrei von der 2. Mannschaft des Hamburger SV zum MSV.

In Duisburg unterschrieb der 23 Jahre alte Südkoreaner einen Vertrag bis 2020.

Was für ein Tag! 23. Geburtstag und Vertrag beim #MSV ! Young-Jae #Seo unterschrieb für zwei Spielzeiten und kommt ablösefrei von der U23 des @HSV . Happy Birthday & herzlich Willkommen in #ZebraStreifen , lieber Seo! Alle Infos: https://t.co/IqP4jw1Udx #Zebras pic.twitter.com/gR3Et0GVaN

Bei den Hanseaten kam er in der abgelaufenen Spielzeit für die U23-Mannschaft in der Regionalliga Nord zum Einsatz. „Seo ist ein talentierter Junge für die linke Abwehrseite, den wir bei uns weiter entwickeln wollen. Er zeigt viele gute Ansätze, die er jetzt in der 2. Bundesliga verfeinern kann“, erklärte MSV-Sportdirektor Ivica Grlic.