Heimsieg gegen Zwickau : MSV dreht das Spiel und festigt Spitzenplatz

Duisburg Mit einem Heimsieg gegen den FSV Zwickau hat sich der MSV Duisburg an der Spitze der dritten Liga festgesetzt. Dabei mussten die Zebras vor fast 12.000 Fans zunächst einem Rückstand hinterherlaufen.

Der MSV Duisburg setzt sich nach ihren Siegen am Samstag auf den Spitzenplätzen der 3. Fußball-Liga fest. Die Duisburger liegen nur einen Zähler hinter Tabellenführer Ingolstadt, der 3:0 gegen den KFC Uerdingen gewann .

Die Duisburger drehten ihr Heimspiel gegen den FSV Zwickau und gewannen mit 3:1 (0:0). Die Gäste gingen durch Gerrit Wegkamp in Führung (49.), dann schlugen Moritz Stoppelkamp (56./90.+1) und Lukas Daschner (68.) zu.

Die Würzburger Kickers stoppten ihre Negativserie mit drei Liga-Niederlagen in Folge. Sie gewannen daheim mit 3:2 (2:1) gegen Preußen Münster. Luca Pfeiffer brachte die Franken in Führung (13.), ehe Münsters Kapitän Julian Schauerte ausglich (37.). Davon unbeeindruckt verwandelte Albion Vrenezi noch vor der Pause einen Strafstoß, dem ein Foul an Fabio Kaufmann vorausgegangen war (45. +1). Sieben Minuten nach Wiederbeginn traf Kaufmann dann selbst. Münster gab sich nicht auf: Luca Schnellbacher markierte den Anschlusstreffer. Der erneute Ausgleich fiel jedoch nicht mehr.