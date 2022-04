„Ziehen das bis zum Ende durch“ : Duisburg auf Kurs Klassenverbleib in der Dritten Liga

Duisburgs Trainer Hagen Schmidt. Foto: FuPa / Pressefoto Eibner

Duisburg/Berlin Nach dem knappen 1:0-Sieg beim direkten Konkurrenten Viktoria Berlin ist der MSV Duisburg auf dem besten Weg, den Klassenerhalt in der Dritten Liga zu sichern. Trainer Hagen Schmidt will diesen nun so schnell wie möglich klar machen.

Der MSV Duisburg will den Klassenverbleib in der Dritten Fußball-Liga möglichst schnell perfekt machen. „Wir sind jetzt auf einem guten Weg und wollen da weitermachen. Wir ziehen das jetzt bis zum Ende voll durch“, sagte MSV-Trainer Hagen Schmidt nach dem 1:0 (0:0)-Erfolg bei Viktoria Berlin. Durch den Auswärtssieg konnten die Duisburger die Viktoria als direkten Konkurrenten im Abstiegskampf am 34. Spieltag auf vier Punkte distanzieren und kletterten mit 38 Zählern vorerst auf den 13. Tabellenplatz.

Zwei Wochen nach der deutlichen 1:5-Niederlage beim 1. FC Kaiserslautern untermauerte der MSV am Samstag mit dem nunmehr zweiten Sieg in Serie seine Trendwende. „Wir sind immer in einer eindrucksvollen Art zurückgekommen und das zeigt den Charakter der Jungs. Die fighten und brennen“, meinte Schmidt. Eine Woche zuvor hatte Duisburg den Halleschen FC 2:1 bezwungen. Am nächsten Sonntag (13 Uhr) soll im Heimspiel gegen 1860 München der nächste Triumph folgen und eine Vorentscheidung im Abstiegskampf erzielt werden.

In Berlin erzielte Kolja Pusch (55. Minute) den Siegtreffer. Für den früheren Uerdinger war es im dritten Spiel hintereinander der dritte Treffer. „Die drei Punkte sind ein Meilenstein. Wenn wir die Leistung weiterbringen, dann werden wir auch noch ein paar Punkte holen, die uns den Klassenerhalt bescheren“, erklärte Pusch.

(lonn/dpa)