Fußball : Das rettende Ufer aus dem Blick verloren

Offensivspieler Moritz Stoppelkamp (links) vergab für den MSV beste Chancen. Foto: firo/Christopher Neundorf

Duisburg MSV Duisburg: Bei der 0:4-Niederlage in Paderborn spielen die Zebras in der Offensive viel zu harmlos und in der Defensive einfach zu arglos. So steigt eine Mannschaft ab. Trainer Lieberknecht will den Glauben nicht verlieren.

Direkt vor dem Stadion in Paderborn haben sie quasi symbolisch eine Allee nach Moritz Stoppelkamp benannt. Auf dem Schild ist zu lesen, warum. Wegen seines Tores aus 82,3 Metern vor fast fünf Jahren gegen Hannover 96.

Am Samstag hatte der Offensivspieler größere Probleme mit kleineren Distanzen und vergab mehrfach. Unseligerweise war Stoppelkamp nicht allein in der Pleiten-, Pech- und Pannenshow. Gleich nach elf Minuten scheiterte Stanislav Iljutcenko kläglich am Paderborner Keeper. Cauly Souza bekam in der 38. Minute aus bester Lage keinen Druck auf den Ball. Kevin Wolze schoss einen Freistoß (47.) in die Mauer. Der eingewechselte John Verhoek (71.) ließ sich später lieber schubsen, als sein Solo aufs Tor zu vollenden.

INFO 11111 Zuschauer sehen das 0:4 des MSV SC Paderborn 07: Zingerle – Dräger, Schonlau, Hünemeier, Collins – Vasiliadis – Tekpetey (64. Pröger), Klement, Antwi-Adjej – Gueye (70. Zolinski), Michel (82. Ritter). MSV Duisburg: Wiedwald– Wiegel, Hajri (86. Verhoek), Nauber, – Albutat – Engin, Schnellhardt, Iljutcenko (68. Gyau), Wolze – Oliveira Souza (74. Nielsen), Stoppelkamp. Tore: 1:0 Klement (26.), 2:0 Gueye (42.), 3:0 Tekpetey (59.), 4:0 Vasiliadis (79.). Schiedsrichter: Badstübner (Windsbach). Zuschauer: 11.111. So geht’s weiter: MSV – SV Sandhausen (20. April, 13 Uhr).

Und dann kam der Übersteiger: John Verhoek köpfte ein Tor. Endlich! Nach 28 torlosen Spieltagen. Der Schiedsrichter ließ sich von seinem Assistenten zu einem Abseitspfiff verleiten. Dabei war es gar keins. Man möchte heulen. Jetzt trifft der Ex-Torjäger mal, und dann zählt es nicht. Da verblasste, dass auch der eingewechselte Havard Nielsen kläglich scheiterte.

So etwas hat Folgen: Der MSV hat das rettende Ufer aus dem Blick verloren. Sieben Punkte beträgt der Abstand zum SV Sandhausen auf Rang 15. Dorthin führt kein Schwimmzug für die Mannschaft. Denn die Sandhäuser haben einen Lauf: 13 Punkte aus fünf Spielen! So kämpft ein Team gegen den Abstieg Der MSV kassierte dagegen zwölf Tore in drei Spielen. So steigt man ab.

Trainer Torsten Lieberknecht gab zu, dass die beste Nachricht des Tages die 0:1-Niederlage des 1. FC Magdeburg war. Es bleibt bei vier Punkten, die man aufholen muss. Was ihm noch Hoffnung auf Rettung macht? „Der Fußball an sich“, meinte der Coach. Immerhin sagte Torwart Felix Wiedwald über das nächste Spiel daheim gegen Sandhausen: „Das muss unter allen Umständen gewonnen werden.“ Was es dazu braucht? Wiedwald: „Wir müssen stabiler werden.“ Mit Blick auf das Spiel am Samstag musste auch Lieberknecht zugeben, dass dem Gegner „die Tore von uns aufgelegt“ wurden. Konkreter beschrieben: Tim Albutat (25.) verschwendete den Ball vor dem 0:1 durch den satten Schuss von Philipp Klement. Enis Hajri (42.) ließ sich vor dem 0:2 ausspielen, Tim Albutat schaute mehr zu, als Babacar Gueye die zweite Hütte machte. Beim 0:3 konnten weder Ahmet Engin noch Fabian Schnellhardt dem flinken Christopher Antwi-Adjej (59.) folgen. Dann noch eine Flanke und Tor. Vorausgegangen war übrigens eine Ecke für den MSV.

Das 0:4 durch Sebastian Vasiliadis ging auf die Kappe von Gerrit Nauber. Der Coach sprach nachher von großer Effektivität. Freilich, wahr ist auch, dass Felix Wiedwald eine höhere Klatsche verhinderte. Also alles so, wie es seit Saisonbeginn in den Keller ging: vorne harmlos, hinten arglos, am Ende hoffnungslos.

Was in diesem Fall ein bisschen damit zu tun hat, dass Torsten Lieberknecht einfach nicht den Glauben an seine Zebras verlieren will. Also verordnete er der Mannschaft ein Offensivpressing. Das geht beim MSV gern schlecht aus. Der Vortrag gestaltete sich schön, überraschte die Hausherren auch ordnungsgemäß. Die Spielweise produzierte die erwünschten Chancen, aber nicht die notwendigen Tore.

Am Ende unternahm der Coach so was wie Schadensbegrenzung: Er nahm früh Enis Hajri vom Platz. Der Innenverteidiger war unsanft mit einer Schulter zusammen gestoßen und brauchte einen Eisbeutel vors Gesicht. Vor allem aber hat Hajri schon vier Mal Gelb auf dem Buckel. Sich in einem verlorenen Spiel noch die fünfte Karte einzuhandeln, machte keinen Sinn. Lieberknecht berichtete von dieser Idee bei der Auswechslung. Zu wichtig ist der Defensivmann inzwischen für den MSV. Zu wichtig ist das Spiel gegen Sandhausen. Selbst der Coach ließ durchblicken, dass die Partie von besonderer Art sein wird. Auf die Frage, ob Sandhausen ein Endspiel sei, antwortete Lieberknecht: „Jedes Spiel, seit ich hier bin, ist ein Endspiel. Auf Sandhausen trifft das besonders zu.“