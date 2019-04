Fußball : Die Luft wird wieder etwas dünner

Duisburg Frauenfußball: Ein Punkt reicht dem MSV nciht, um den Vorsprung nach unten zu vergrößern.

Es hätte alles prima passen können. Ein 2:2 (1:0) gegen den SC Sand – für die Fußballerinnen des MSV Duisburg völlig in Ordnung. Nach menschlichem Ermessen hätte damit der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz in der Bundesliga auf sieben Punkte anwachsen sollen. Nun sind es vier Runden vor Schluss auf einmal aber wieder nur vier Zähler, die die Zebras von Rang elf trennen, weil Werder Bremen mit dem 2:1 gegen den 1. FFC Frankfurt überraschte. Neuer Vorletzter ist nun Bayer Leverkusen.

„Die Konkurrenz hat gepunktet, aber damit muss man rechnen. Wir schauen nur auf uns und haben zumindest in den beiden noch ausstehenden Heimspielen selbst die Möglichkeit, zu punkten“, sagte Trainer Thomas Gerstner nach der Partie. Deren Verlauf war nicht zwingend dazu angetan, mit dem Umstand zu hadern, dass nur ein Zähler auf das Duisburger Konto wanderte – auch wenn die Gastgeberinnen zur Pause nicht unverdient mit 1:0 führten. Die ersten 45 Minuten zeigten, dass der MSV auf gutem Bundesliganiveau mithalten kann, während Sand überhaupt nicht in Schwung kam. Die Abwehr stand sicher; so präsentierte sich auch die Irin Claire O’Riordan vor den Augen ihres Nationaltrainers Colin Bell in guter Verfassung. Jubeln durften die MSV-Fans unter den 418 Zuschauern zwei Minuten vor der Pause, als Barbara Dunst die von der Gästedeckung nur unzureichend geklärte Kugel mit einem sehenswerter Schlenzer vom rechten Strafraumeck in den linken Winkel packte.