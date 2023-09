MSV verspielt 2:1-Führung Verls Corboz dreht Spiel gegen Duisburg im Alleingang

An der Wedau erwischten die Zebras durch die Treffer von Joshua Bitter (9.) und Sebastian Mai (13.) einen Glanzstart. Durch den Doppelpack von Kapitän Corboz (45./56.) kamen die Verler zum Ausgleich, ehe Corboz in der Nachspielzeit (90.+3) mit seinem dritten Tor zum Sieg für die zum dritten Mal in Folge ungeschlagenen Verler traf.