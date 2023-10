Reaktion auf Talfahrt MSV Duisburg trennt sich von Sport-Geschäftsführer Heskamp

Der kriselnde Fußball-Drittligist MSV Duisburg hat seinen Sport-Geschäftsführer Ralf Heskamp freigestellt. Dies teilte der Klub am Sonntag mit. „Wir sehen unterschiedliche Gründe in der Bewertung der aktuellen sportlichen Situation und haben damit verbunden auch unterschiedliche Ansichten in der künftigen sportlichen Ausrichtung, um den MSV wieder auf die Erfolgsspur zurückzubringen“, sagte Ingo Wald, Vorstandsvorsitzender beim MSV.