2. Bundesliga 2018/19: MSV Duisburg verliert gegen VfL Bochum

Duisburg Der MSV Duisburg bleibt in dieser Saison ohne Sieg. Am zweiten Spieltag der 2. Liga unterlagen die Meidericher im Revierderby dem VfL Bochum mit 0:2.

Der VfL Bochum hat seinen ersten Saisonsieg in der 2. Fußball-Bundesliga gefeiert. Am Samstag gewann die Mannschaft von Trainer Robin Dutt gegen den MSV Duisburg mit 2:0 (0:0). Vor 20.541 Zuschauern in Duisburg waren Sidney Sam (55. Minute) und Silvere Ganvoula (64.) für Bochum erfolgreich. Nach einer Roten Karte gegen Sam (67./Tätlichkeit) war der VfL in Unterzahl. Der MSV wartet nach dem zweiten Spieltag weiter auf seinen ersten Punktgewinn.