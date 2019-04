Fußball : Ein Dankeschön geht an Lea Schüller vom Rivalen aus Essen

Duisburg Das Frauen-Team des MSV Duisburg kassiert die erwartete Niederlage in Wolfsburg, wahrt aber weiterhin den Abstand auf die Abstiegsränge.

Lea Schüller dürfte bei den Fußballerinnen des MSV Duisburg am Ostermontagnachmittag einigermaßen hoch im Kurs gestanden haben – dabei spielt sie doch für den Ruhrrivalen SGS Essen. Sie erzielte aber in der Nachspielzeit das 2:2 für ihr Team gegen den SV Werder Bremen und verhinderte so, dass die Hanseatinnen den Zebras in der Frauenfußball-Bundesliga noch ärger auf die Pelle rückten. „Wir sind natürlich froh, dass Lea dieses Tor gemacht hat, wobei ein 2:2 der Bremerinnen bei uns natürlich keine Jubelschreie auslöst“, sagt MSV-Trainer Thomas Gerstner. „Aber es ist besser für uns als ein Bremer Sieg.“ Der MSV selbst stand wie erwartet beim Tabellenführer VfL Wolfsburg auf verlorenem Posten. Mit 0:5 (0:2) verloren die Duisburgerinnen – und auch in der Höhe ging dieses Ergebnis in Ordnung.