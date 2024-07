Paarungen stehen fest MSV Duisburg startet gegen einen Landesligisten in den Niederrheinpokal 2024/25

Der Fußball-Regionalligist MSV Duisburg hat in der ersten Runde des Niederrheinpokals eine lösbare Aufgabe zugelost bekommen. Die Zebras spielen gegen den Landesligisten Blau-Weiß Dingden. In der Sportschule Wedau zog „Losfee“ Peter Neururer am Mittwochnachmittag an der Seite von Wolfgang Jades, Vorsitzender des Verbandsfußballausschusses, die Paarungen.