Fußball : Symela Ciesielska geht, Isabel Hochstein kommt zurück

Der Kader des Frauenfußball-Bundesligisten MSV Duisburg wird wenige Spieltage vor Saisonschluss kleiner. Für die neue Spielzeit sieht es hingegen ganz gut aus.

Der Kader des Frauenfußball-Bundesligisten MSV Duisburg für die kommende Spielzeit nimmt Formen an, der für die aktuelle schrumpft weiter. Nach Magdalena Richter und Emma Rolston hat sich nun die dritte Spielerin in der Rückrunde vorzeitig verabschiedet. Laut Mitteilung des Vereins hat die polnische Mittelfeldspielerin Symela Ciesielska, die es auf acht Einsätze in dieser Saison brachte, aus beruflichen Gründen um die sofortige Auflösung des Vertrages gebeten.