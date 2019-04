Fußball : MSV-Frauen peilen den Klassenerhalt an

Dafür müsste der Bundesligist die TSG Hoffenheim besiegen und dann auf Schützenhilfe hoffen. Bei einer Niederlage würde das Zittern weitergehen.

Feierlichkeiten sind beim MSV Duisburg ganz bestimmt noch nicht vorbereitet. Das gibt die Situation im Tabellenkeller der Frauenfußball-Bundesliga ebenso wenig zwingend her wie die Paarungen des bevorstehenden 20. Spieltages. Fakt ist aber: Setzen sich die Zebras am Sonntag, 14 Uhr (PCC-Stadion), daheim gegen die TSG 1899 Hoffenheim durch und geht gleichzeitig Bayer Leverkusen gegen Turbine Potsdam leer aus, wäre der Klassenerhalt zwei Runden vor Saisonende gesichert. Dann könnten die Farbenstädterinnen bei sieben Punkten Rückstand nichts mehr ausrichten.

„Klar, wir können natürlich alle die Tabelle lesen“, sagt MSV-Trainer Thomas Gerstner, der von solchen Gedankenspielen im Vorfeld nichts wissen will. Schließlich könnte es genauso komplett in die Gegenrichtung gehen: Gewinnt Leverkusen und verliert der MSV, würde beide Teams auf einmal nur noch ein Punkt trennen. Auf brandenburgische „Hilfe“ setzt der MSV-Coach aber zumindest: „Potsdam ist ein schwerer Gegner, das werden wir dann ja eine Woche später auch erfahren.“ Diese Voraussetzung für den Wunschausgang könnte sich also erfüllen lassen – mit dem eigenen Erfolgserlebnis gegen die Kraichgauerinnen könnte es aber komplizierter werden. „Gegen Hoffenheim haben wir unser komplettes Glück wahrscheinlich schon im Hinspiel aufgebraucht“, sagt Gerstner und denkt an das 3:3 zurück, das Keeperin Meike Kämper mit starken Paraden sicherte.

Gegenüber dem 0:5 am Ostermontag in Wolfsburg ist Marina Himmighofen wieder dabei. Die Außenverteidigerin wirkte seit ihrem Comeback bislang in drei Spielen mit – und in diesen blieb der MSV ungeschlagen. Diese kleine Serie darf aus Duisburger Sicht anhalten. Schon ein Punkt wäre ein weiterer Schritt in Richtung Klassenerhalt.