Fußball: Ehemaliger MSV-Profi läuft jetzt in der Kreisliga B auf

Nico Klotz wird am morgigen Sonntag sein Debüt für die TuS Mündelheim II geben. Da sein Vertrag beim MSV Duisburg im vergangenen Sommer nicht verlängert worden war, hielt er sich in der TuS-Reserve fit.

Nico Klotz bestritt in seiner Profi-Laufbahn 63 Spiele in der 2. Fußball-Bundesliga und 105 Partien in der 3. Liga. Am Sonntag kommt nun das erste Spiel in der Kreisliga B hinzu. Der 32-Jährige, der im Sommer beim MSV Duisburg keinen neuen Vertrag mehr erhielt und seitdem vereinslos war, feiert ein ungewöhnliches Comeback. Er spielt ab sofort für die zweite Mannschaft der TuS Mündelheim. Morgen hat er seinen ersten Einsatz. Um 15 Uhr spielen die Mündelheimer beim SV Beeckerwerth – auf Asche.