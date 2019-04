Motorsport : Schwieriger Auftakt für Benjamin Leuchter

Weil es im Qualifying nicht lief, kam der AMC-Pilot auf dem engen Stadtkurs in Marrakesch beim FIA-Tourenwagen-Weltcup nicht über den 16. Rang hinaus.

Das lief nicht ganz nach Plan für Benjamin Leuchter. Der Rennfahrer des AMC Duisburg verpasste in Marokko zum Auftakt des FIA-Tourenwagen-Weltcups (WTCR) die ersten Punkte. Auf dem engen Stadtkurs im Marrakesch standen drei Rennen an. In dem wohl stärksten Starterfeld in der Geschichte des Tourenwagensports betrat der Hochfelder Neuland. Im VW Golf GTI TCR desTeams Sébastien Loeb Racing belegte er im ersten Rennen Rang 16. Die Plätze 23 und 20 sprangen tags darauf heraus.