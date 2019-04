MSV Duisburg : Lieberknecht liest christliche Schriften

Havard Nielsen (links) und Kevin Wolze wollen gegen den SV Sandhausen so jubeln wie zuletzt gegen den 1. FC Köln. Foto: dpa/Roland Weihrauch

MSV Duisburg: Dort findet der Trainer der Zebras den Begriff „endig“ nicht, stattdessen hat er gegen die Formulierung „ultimatives Endspiel“ nichts einzuwenden. Gegner SV Sandhausen hat vorgemacht, wie man noch die Kurve kriegt.

Lieberknecht sagte, dass er mit dem Begriff „ultimativ“ jedenfalls mehr anfangen kann. Auch wenn nach dem Match gegen die Sandhäuser noch vier Partien zu spielen sein werden, weiß nicht nur der Trainer der Gastgeber, dass heute ein Sieg Pflicht ist, sollte die 2. Liga für die Meidericher nicht eine endliche Angelegenheit werden. Also ist es ein ultimatives Endspiel. Gegen diese Formulierung hat der Trainer nichts einzuwenden.

So wollen sie heute spielen (Anpfiff: 13 Uhr):

Der Blick auf die Tabelle verdeutlicht den Ernst der Lage. Gegner Sandhausen belegt mit 30 Punkten Rettungsplatz 15, der MSV ist mit 23 Zählern Schlusslicht. Der 1. FC Magdeburg, der am Sonntag beim SSV Jahn Regensburg spielt, steht mit 27 Punkten auf dem Relegationsrang. Gewinnt der MSV und verliert Magdeburg, sähe die Welt für die Zebras schon wieder um einiges besser aus. Auch Spieler und Verantwortliche des FC Ingolstadt 04 drücken den Regensburgern die Daumen. Der Tabellenvorletzte (23 Punkte) ist am Sonntag bei Arminia Bielefeld am Ball.