Fussball: Timm, Timm, Timm – DSV gewinnt

Fußball-Landesliga: In seinem fünften Spiel für die 1900er gelingt Janis Timm ein Hattrick zum wichtigen 3:0 gegen den SV Scherpenberg. Marcel Vogel legt alle drei Tore auf. Trainer Julien Schneider ist sicher: „So spielt kein Absteiger!“

Janis Timm wollte gar nicht zu viele Glückwünsche entgegen nehmen. „Das ist eine Teamleistung“, betont der Stürmer, der am Sonntag seinen ersten Hattrick im Trikot des Fußball-Landesligisten Duisburger SV 1900 verbucht hat. Mit 3:0 (0:0) gewannen die Wanheimerorter im wichtigen Spiel gegen den SV Scherpenberg, was Trainer Julien Schneider nicht nur wegen des Ergebnisses freute. „So spielt kein Absteiger“, lobte er den Auftritt seiner Mannschaft, die mit unveränderter Startformation beginnen konnte und ein über weite Strecken mitreißendes Spiel bot.

„Wir waren in den ersten zehn Minuten überhaupt nicht im Spiel“, sagte Schneider in der Nachbetrachtung. „Da hätte das auch in die andere Richtung kippen können.“ Vor allem, wenn Hakan Yildirim nicht in letzter Sekunde geklärt hätte. „Danach waren wir allerdings die Mannschaft mit den besseren Chancen“, so der DSV-Trainer. Das sieht auch sein Stürmer Janis Timm so. „Das war vor der Pause ein offener Schlagabtausch. Es war zu erwarten, dass die Mannschaft gewinnt, die das erste Tor schießt.“