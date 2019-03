Fussball: Das war’s dann mit dem Aufstieg für den Rumelner TV

Fußball Nachbar FC Rumeln-Kaldenhausen gelingt ein wichtiger Sieg im Abstiegskampf. VfL gewinnt, ESV verliert

(daho) Der Rumelner TV hat sich in der Moerser Fußball-Kreisliga A endgültig aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet.

FC Rumeln-Kaldenhausen – TV Asberg 4:2 (3:2). Per Elfmeter brachte Marius Wiesener den FCR in Führung. Björn Kluth und Chris Exner setzten zwei weitere Tore oben drauf. In der zweiten Halbzeit erhöhte Dimitri Ollmann auf 4:2.