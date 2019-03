Fußball: Hamborn 07 kooperiert mit dem FC Schalke 04

Die Löwen machen im Jugendbereich nun gemeinsame Sache mit dem Bundesligisten. Ziel ist es, talentierte Nachwuchsspieler am Niederrhein zu finden und zu fördern. Beide Seiten wollen davon profitieren.

Mathias Schober mag Gelb und Schwarz nicht. Daraus macht der 42-jährige ehemalige Bundesliga-Torhüter keinen Hehl. Doch so ganz abgeneigt ist der gebürtige Marler, der heute Sportlicher Leiter der Jugendabteilung des FC Schalke 04 ist, offenbar doch nicht. Sonst wäre seine Hartnäckigkeit nicht zu erklären. In den vergangenen Monaten suchte der einstige Schalke-Profi immer wieder den Kontakt zu Hamborn 07. Mit Erfolg, wie sich nun herausstellte.

So ist ein intensiver Austausch über Spieler am Niederrhein geplant, um Talente zu sichten und zu fördern. Dazu sind neben dem Austausch der sportlichen Leitungen beider Vereine auch Trainer-Hospitationen, Trainerfortbildungen auf Schalke und am Holtkamp sowie Lehrgänge mit Sportpsychologen geplant. Darin sieht Christian Buchholz, Schalkes Ansprechpartner für die Kooperation, eine Win-win-Situation: „Wir wollten unbedingt eine Kooperation am Niederrhein. Bislang hatten wir dieses Gebiet noch nicht abgedeckt, sind uns nun aber sicher, dass wir mit Hamborn einen guten Partner gefunden haben. Wir haben aktuell noch sieben andere Kooperationen, die aber zu großen Teilen nur Westfalen und das Sauerland abdecken.“

Ein erster Punkt der Kooperation wird sich schon in den nächsten Wochen einspielen, wenn 07-Torhüter der U 12 und U 13 alle 14 Tage am Schalker Torhütertraining teilnehmen dürfen. Dabei könnten die Junglöwen auf den Ex-Hamborner Erdem Canpolat treffen. Der 17-jährige Torhüter spielt seit vier Jahren in Königsblau und aktuell in der A-Junioren-Bundesliga. Für 07-Jugendobmann Rudi Meyer ist das ein gutes Beispiel: „Wenn alles so klappt, wie sich beide Vereine das vorstellen, ist es für alle Seiten ein riesengroßer Gewinn.“