Wasserball : ASC Duisburg gewinnt Zitterpartie in Plauen

ASCD-Keeper Christopher Hans musste elf Gegentreffer hinnehmen. Einige Szenen sah er sich nach dem Spiel noch einmal auf Video an. Foto: Zoltan Leskovar

Im ersten Viertelfinalspiel beim SVV Plauen setzen sich die Duisburger erst im Fünfmeterwerfen durch. Am Ende steht ein 12:11-Sieg zu Buche. Am morgigen Samstag und am Sonntag folgen zwei Duelle im Hallenbad Toeppersee.

Gegen 3 Uhr in der Früh fiel seine Wohnungstür hinter Christopher Hans ins Schloss. Erst kurz zuvor waren der Torhüter des Wasserball-Bundesligisten ASC Duisburg und seine Teamkollegen am Donnerstagmorgen vom ersten Play-off-Viertelfinalspiel gegen den SVV Plauen heimgekehrt. Im Gepäck nach einer langen und beschwerlichen Reise – eine Autobahnsperrung hatte die Mannschaft zusätzlich ausgebremst – war ein Sieg und die Führung in der Best-of-five-Serie.

Der 12:11-Auftakterfolg wurde für die Amateure aber zu einer Zitterpartie. Erst im Fünfmeterwerfen konnten sich die Duisburger im sächsischen Vogtland durchsetzen. Christopher Hans war im Schlussviertel zwischen die Pfosten gekommen und hatte Stefan Popovic abgelöst. „Der Balti hat im ersten und zweiten Viertel überragend gehalten“, sagte Hans, der zunächst kaum Glanzpunkte setzen konnte, dann aber doch noch ganz groß rauskam: „Es hat etwas gedauert, bis ich im Spiel war. Zum Fünfmeterwerfen lief es dann – Gott sei Dank.“ Zwei Würfe der guten Plauener entschärfte Hans, ein dritter Versuch landete am Lattenkreuz. „Den hätte ich aber auch gehabt“, sagte der Torhüter, der sich die Szene danach noch einmal im Video anschaute. „Ich habe es zusammen mit meiner Mutter geguckt. Sie hatte sich das live am Ende nicht mehr ansehen können. Aber jetzt wusste sie ja schon, wie es ausgegangen ist“, so Hans.

Dass die Nerven der Duisburger so strapaziert wurden, lag daran, dass das Team von Arno Troost seine Chancen nicht gut genug nutzte. Mehrmals legte der ASCD in dem schmalen Becken eine Führung vor, doch immer wieder konnte Plauen den Heimvorteil nutzen und ausgleichen. Kurz vor Schluss hatte der ASCD in Überzahl die große Chance, die Partie in der regulären Spielzeit zu entscheiden, scheiterten aber.

Am Samstag, 15 Uhr, und Sonntag, 18 Uhr, wollen die Amateure den Halbfinal-Einzug mit zwei weiteren Siegen perfekt machen. Gespielt wird bekanntlich im Hallenbad Toeppersee. „Für mich macht das keinen Unterschied, die Tore sind überall gleich groß“, sagte Christopher Hans mit Blick auf die ungewöhnliche Spielstätte. „Auch wenn wir das Becken da nicht so gut kennen, sollte es trotzdem klappen.“