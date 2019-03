Tischtennis: Meiderich 06/95 kommt dem Klassenerhalt näher

Der Verbandsligist schlägt Olympia Bocholt mit 9:6. Der Meidericher TTC trumpft in der Landesliga auf.

Die Meidericher Tischtennis-Teams in der Verbands- und Landesliga durften am Wochenende jubeln. Dem TTC Homberg war dies nicht vergönnt.

Verbandsliga: Meiderich 06/95 – Olympia Bottrop 9:6. „Das war eine ganz knappe Geschichte. Bottrop hat alles gegeben“, sagte Christian Knorr, der trotzdem mit seinen Teamkollegen aufatmen durfte. Zwar könnten die Meidericher theoretisch immer noch auf einen Relegationsplatz rutschen, doch dafür müsste schon viel zusammenkommen. Gegen Bottrop sah es nach zwei verlorenen Doppeln zunächst nicht gut aus. Auch Christian Knorr und Björn Battel lagen in ihrem Match schon 0:2 hinten, schafften aber noch die Wende. In den Einzeln punkteten Andrzej Borkowski, Knorr (je 2), Alexander Bosliakov, Jörn Glomb, Battel und Benjamin Sommer. Dessen Vier-Satz-Sieg zum vorzeitigen Gesamterfolg war umso wichtiger, da es im Abschlussdoppel für Bosliakov/Glomb wohl recht schwer geworden wäre. Am Samstag geht es zu Spitzenreiter PSV Oberhausen.