Skaterhockey : Ducks-Frauen holen nur einen Punkt

Der Bundesligist verliert mit 4:5 nach Penaltyschießen gegen die Langenfeld Devils.

Auch bei der Neuauflage des Play-off-Finals der vergangenen Saison reichte es für den Deutschen Skaterhockey-Meister, die Duisburg Ducks, in der Frauen-Bundesliga nur zu einem Punkt. Die Mannschaft unterlag den Langenfeld Devils mit 4:5 (2:3, 2:0, 0:1, 0:1) nach Penaltyschießen.

Nach etwas mehr als drei Minuten lagen die Duisburgerinnen schon mit 0:2 hinten, doch Sally Klöser und Lisza Fink glichen bis zur achten Minute aus. Langenfeld legte in der 14. Minute erneut vor, ehe Sally Klöser die Partie mit ihren Toren zwei und drei (25., 31.) auf 3:2 drehte. „Leider haben wir es wieder nicht geschafft, eine Führung ins Ziel zu bringen“, sagte Spielertrainerin Candy Wilson – und das, obwohl die Ducks über weite Strecken des Spiels die bessere Mannschaft waren.

„Wir machen nach wie vor viele Kleinigkeiten falsch, halten die Bude nicht richtig sauber und erfüllen unsere Aufgaben nicht“, sagte Wilson. „Wir müssen uns wirklich zusammenraufen, sonst sieht das in dieser Saison sehr mau aus. Wir müssen nun unbedingt Punkte einfahren“, so Wilson. Den nächsten Versuch unternehmen die Ducks am Samstag, 27. April. Dann sind die Duisburgerinnen ab 16 Uhr Gastgeberfür die Spreewölfe Berlin.