Fussball : Sieg in Bochum bringt MSV den vorzeitigen Klassenerhalt

Jugendfußball: 3:2-Erfolg der U19, B-Junioren torlos.

Die A-Junioren des MSV Duisburg haben in der Fußball-Bundesliga einen sehr gelungenen Auftritt hingelegt und bereits vier Spieltage vor Schluss den Klassenerhalt gesichert. Beim VfL Bochum setzte sich die U 19 mit 3:2 (2:1) durch und bleibt weiter auf Schlagdistanz zu Tabellenplatz fünf. In Bochum lag der MSV früh zurück, drehte die Partie aber noch vor der Pause. Erst erzielte Jan Niklas Pia (36.) seinen zehnten Saisontreffer, ehe der starke Bilal Can Özkara (42.) nachlegte. Als dann auch noch Hannes Göring unmittelbar nach der Pause den dritten Treffer besorgte, war der MSV, der 50 Minuten in Überzahl spielte, endgültig auf der Siegerstraße. „Das war ein sehr gelungener Auftritt meiner Mannschaft, die sich endlich mal mit Toren belohnt hat“, so Trainer Engin Vural.