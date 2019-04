Judo : PSV Duisburg begrüßt wieder hochkarätige Gäste

Viel los in der Walter-Schädlich-Halle: Auch am kommenden Wochenende wird sich dieses Bild wieder beim Turnier des PSV bieten. Foto: Fabian Strauch

Der PSV Duisburg ist am Samstag Ausrichter des U-16-Sichtungsturniers. Teilnehmer aus Großbritannien, den Niederlanden und Belgien werden dabei sein. Auch der Gastgeber schickt mehrere Kämpfer ins Rennen.

Bereits zum 21. Mal empfängt die Judo-Abteilung des PSV Duisburg am kommenden Samstag, 6. April, den Nachwuchs der männlichen Jugend unter 16 Jahren aus Großbritannien, den Niederlanden, Belgien und ganz Deutschland zum internationalen Kräftevergleich. Zum vierten Mal in Folge ist die Walter-Schädlich-Halle in Hamborn Austragungsort des offiziellen Sichtungsturniers des Deutschen Judo-Bundes. Auf sechs Kampfflächen wird in zehn Gewichtsklassen um Medaillen und Platzierungen gekämpft. Zur Sichtung reist auch DJB-Trainer Olaf Schmidt aus Leipzig an.